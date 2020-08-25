الرياضة النيابية: تمديد عمل التطبيعية لا يصب في صالح كرة القدم

2020/08/25 | 11:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد العراقي لكرة القدم

المعلومة/بغداد..اكدت لجنة الشباب والرياضة النيابية، ان تمديد عمل الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم لا يصب في مصلحة كرة القدم العراقية.وذكرت اللجنة النيابية في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، أن “لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب تتابع باهتمام بالغ عمل اللجنة التطبيعية لاتحاد كرة القدم لأنجاز الملفات الملقاة على عاتقها”.وأضافت “مع قرب انتهاء مهلة ال ٦ أشهر في 3 تشرين الاول المقبل الممنوحة لعمل اللجنة التطبيعية لأتحاد كرة القدم فان لجنة الشباب والرياضة تود التذكير بضرورة الاسراع بأكمال المهام الملقاة على عاتقها وإنجاز كافة متطلبات اجراء الانتخابات من اجل عودة الاستقرار للكرة العراقية وضمان النهوض بالواقع الكروي”.وأوضحت أن “لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، تعبر عن الأسف لعدم تواجد إتحاد كرة القدم الذي يعتبر ركيزة من ركائز الهيئة العامة للاولمبية الوطنية وهي تستعد لأقرار نظامها الداخلي والتحضير لأجراء إنتخابات المكتب التنفيذي مما يستدعي منا حث اعضاء التطبيعية من اجل السعي الجاد و العمل المتواصل جنبا الى جنب مع الهيئة العامة لأتحاد كرة القدم للوصول الى نتائج مرضية للشارع الرياضي الذي يترقب انبثاق اتحاد منتخب يضع برامجا وخططا وستراتيجيات واضحة للنهوض بكرة القدم التي تحضى بشعبية كبيرة في عموم البلاد”.وتابعت “في الوقت الذي تحرص فيه لجنة الشباب والرياضة لدعم كل ما يسهم بالنهوض بواقع كرة القدم والرياضة عموما خاصة فانها تدرك حجم المسوؤلية وثقلها على اعضاء التطبيعية الذين من المفترض أن يعرضوا على الجهات المعنية سواء النيابية او الحكومية اوالاعلامية عبر تقارير مفصلة دورهم وعملهم خلال الفترة المنصرمة”.وبينت أن “لجنة الشباب والرياضة النيابية تود تنبيه جميع المعنيين والمهتمين بالشأن الرياضي بان اي تمديد أو تأخير لعمل اللجنة التطبيعية لن يصب في صالح كرة القدم الأمر الذي يتطلب من كافة المعنيين التركيز على الهدف الاسمى هو التهيؤ لأنتخابات اتحاد جديد لكرة القدم والالتزام بالمهام التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وعدم التوسع والاجتهاد بها”.وطالبت اللجنة النيابية، بضرورة “قيام اللجنة التطبيعية بإرسال تقرير شامل يتضمن ماتم إنجازه وماهو قيد الإنجاز من الأعمال الموكلة إليهم وما تتضمنه الخطة المعتمدة من قبلهم، مع التأكيد بان اللجنة رئيسا ونائبا للرئيس واعضاء سيواصلون القيام بمتابعة كل ما يستجد من أحداث انسجاما مع الدور الرقابي لهم من اجل ضمان نجاح المهمة الملقاة على عاتق اللجنة التطبيعية”.



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