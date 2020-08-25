2020/08/25 | 11:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يحصد أرواح أكثر من 813 ألف شخص حول العالم) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا يحصد أرواح أكثر من 813 ألف شخص حول العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).