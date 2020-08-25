2020/08/25 | 11:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خضير طاهر إنشغال البلد بجرائم الميليشيات والتظاهرات وفر فرصة ذهبية للأحزاب الكوردية لسرقة أموال العراق والإعتداء على الدولة كعادة هذه الأحزاب التي هي عبارة مجموعة مهربين ( قجقجية ) تنفذ...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصطفى الكاظمي ( صبي برهم صالح ) ينبطح أمام الكورد ضد العراق!) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصطفى الكاظمي ( صبي برهم صالح ) ينبطح أمام الكورد ضد العراق!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).