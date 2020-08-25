المنافذ الحدودية تتمكن من ضبط مواد لم يصرح بها لغرض تهريبها

2020/08/25 | 11:35 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

تمكنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة من ضبط حاويتين حجم 40 قدم محملتين بمواد متنوعة (زجاج وأدوات احتياطية للسيارات، عدد يدوية، تاسيسات كهربائية، مجارف ومعاول، ثلاجات) حسب ماتم ذكره في المعاملة الكمركية والمنجزة من قبل دائرة كمرك بوابة البصرة والتي تم التلاعب بوصف بضاعتها بغية تهريبها.

وذكرت الهيأة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” تمكنت شعبة البحث والتحري لهيأتنا وخارج الحرم الكمركي بعد تدقيق معاملتها الكمركية ومعاينة البضاعة من قبلهم تبين أن الحاويتين محملتين بأنابيب بلاستيكية للتأسيسات الصحية والمجاري مع ملحقاتها متنوعة الاحجام لم يصرح بها في المعاملة الكمركية ، وذلك يعد تغيرٱ في وصف البضاعة خلافا لما تم ذكره في المعاملة الكمركية مما سبب هدرٱ بالمال العام.

واكدت “تم إحالة ماتم ضبطه إلى قاضي تحقيق محكمة أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين المنجزين للمعاملة الكمركية في المنفذ الحدودي”.

واوضحت ” كما تم في منفذ مندلي الحدودي في محافظة ديالى ضبط عجلة محملة بمادة (مسحوق غسيل) وبوزن إجمالي (44 طن و 580كغم) والمنجزة معاملتها الكمركية من قبل مركز كمرك المنفذ الحدودي ، بعد ضبطها خارج الحرم الكمركي عند سيطرة البحث والتحري وتدقيق معاملتها تبين عدم مطابقة الفاتورة الخاصة للبضاعة لشهادة المنشأ وذلك يثبت عدم وجود فحص فني مسبق للمادة المستوردة ويعتبر ذلك مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة.

واضافت ” تم إحالة ماتم ضبطه وفق محضر أصولي إلى قاضي تحقيق مندلي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها”.

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