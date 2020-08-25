نائب يؤكد التوجه لجعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة بالقانون الجديد ويكشف السبب

2020/08/25 | 11:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي، اليوم الاثنين (25 آب 2020)، أن مصير الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات يتحدد في شهر أيلول المقبل، مبيناً أن التوجه الآن نحو المحافظة دائرة انتخابية واحدة.

وقال العقابي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عوائق الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات المعدل، كثيرة ومتعددة، مثل المناطق المتنازع عليها وموضوع الأقليات في الشريط الحدودي، والأقليات في بعض المحافظات، والنفوذ السياسي على حساب الاخرين"، مبينا أن "هذه المؤشرات واضحة والكل يخشى منها ويعتبرها باباً للفتنة السياسية أو المذهبية أو القومية وتؤثر على الانتخابات في حال المضي بنظام الدوائر المتعددة".

وأضاف، أن "المعيار الذي يتم على أساسه توزيع الدائرة عائم وغير محدد"، مؤكداً أن "الحوارات ما زالت مطروحة والنقاشات قائمة وسيحدد مصير النظام الانتخابي بعد يوم 4 من شهر أيلول المقبل"، مبينا أن "بعض القوى السياسية تعتزم العودة إلى النظام السابق بجعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة".

وكانت عضو ائتلاف النصر، النائبة ندى شاكر جودت، قد أكدت، في وقت سابق، استمرار الخلافات حول قانون الانتخابات، مشيرة إلى أن حلها يحتاج وقتاً طويلاً.

وقالت جودت في حديث سابق لـ (بغداد اليوم)، إن "الخلافات السياسية بشأن قانون الانتخابات، فيما يخص الدوائر الانتخابية، مازالت مستمرة، وهي عميقة، خصوصاً أن كل جهة تريد التصويت على قانون انتخابات وفق مقاسها ومصلحتها، لحصولها على عدد أكبر من المقاعد البرلمانية في الانتخابات المقبلة".

وأوضحت، أن "بعض الاطراف السياسية تريد قانون انتخابات يعزز المناطقية والطائفية، وكل طرف له رأي خاص بهذه الدوائر، ولهذا حلها يحتاج الى وقت وجهد كبير من عقد اجتماعات مطولة".

وأشارت النائبة عن النصر، إلى أن "تأخير حسم هذا القانون، سيكون له تأثير على موعد اجراء الانتخابات المبكرة، والتي حددت في حزيران من العام المقبل".

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