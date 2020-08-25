القبض على عصابة سرقت 200 مليون دينار في النجف

2020/08/25 | 11:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-النجف

أعلن محافظ النجف، لؤي الياسري، الثلاثاء (25 آب 2020)، إلقاء القبض على عصابة تمتهن السرقة، وبحوزتها 200 مليون دينار فيما أشار إلى أن عملية إلقاء القبض تمت بعد مرور أقل من 24 ساعة على السرقة في أحد أحياء المحافظة.

وذكر المكتب الإعلامي للياسري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "ذلك جاء خلال معلومات استخباراتية وأمنية أفادت بحصول السرقة في أحد منازل حي الكرامة، وقد وجه المحافظ على الفور بتشكيل فريق أمني مختص برئاسة قائد شرطة المحافظة ومدير مكافحة الإجرام ومكتب مكافحة الجريمة المختصة في المنطقة".

وأضاف البيان، أنه "تم خلال 24 ساعة إلقاء القبض على العصابة، وبحوزتهم المبلغ"، مشيراً إلى أ، "أفراد العصابة سيتم إحالتهم الى القضاء لتصديق اقوالهم لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".

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