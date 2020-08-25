احلام اللامي : آلية اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا عائق مهم امام تشريع قانونها برلمانيا 

2020/08/25 | 11:42 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكدت نقيب المحامين العراقيين السابقة احلام اللامي ان آلية اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا تقف عائقا مهما امام تشريع قانونهابرلمانيا .وقالت للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان اختيار الرئيس والاعضاء كان يتم عن طريق مجلس القضاء الاعلى الى ان صدر قرار المحكمة الاتحادية الذي الغى هذه المادة وذلك عندما اصدرت المحكمة الاتحادية القرار المرقم (83/اتحادية/2019) في 21 /5 /2019 الذي ألغى صلاحية مجلس القضاء الأعلى في الترشيح .واوضحت : ان المادة (92) من الدستور نصت : اولا: المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا وإداريا.



وثانيا تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون.ومن المقرر ان يستانف مجلس النواب جلساته بداية الشهر المقبل لاقرار عدة قوانين داعمة لاجراء الانتخابات المبكرة ومنها قانون المحكمة الاتحادية العليا ./انتهى3

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