خلال اليومين المقبلين..طقس مشمس بارتفاع في درجات الحرارة

2020/08/25 | 11:42 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا مشمسا بارتفاع في درجات الحرارة.وذكر بيان للهيئة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ان : طقس المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون يوم غد الاربعاء مشمسا والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم .وفي المنطقة الجنوبية مشمس حار ،والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30 )كم/س ، بمدى رؤية (6-8 )كم.وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 23 مئوية والعظمى 42 مئوية.وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في الموصل وديالى 22 مئوية واعلاها في البصرة 31 مئوية وادنى درجة حرارة عظمى في السليمانية 35 مئوية واعلاها في البصرة 46مئوية.اما طقس يوم الخميس المقبل فسيكون كما في اليوم السابق طقسا وحركة رياح ودرجات حرارة ./انتهى3

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