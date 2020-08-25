وزير الخارجية الألماني من اليونان إلى تركيا لـ

2020/08/25 | 11:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجه وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إلى اليونان وتركيا، الثلاثاء، في محاولة لتخفيف التوتر المتزايد بين الجارتين الحليفتين في الناتو، لنزع فتيل الأزمنة بشأن حقوق التنقيب في شرق البحر المتوسط.

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