عرض مالي ضخم من اليونايتد لمهاجم برشلونة

2020/08/25 | 11:48 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيف معتز محي

دخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في مفاوضات رسمية مع نادي برشلونة، للتعاقد مع المهاجم الإسباني الشاب “أنسو فاتي”، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لتقارير صحفية: فإن نادي مانشستر يونايتد، قدم عرضاً خيالياً، من أجل إقناع إدارة برشلونة بالموافقة على رحيل “أنسو فاتي” هذا الصيف.

وتبلغ قيمة العرض 170 مليون يورو، وهو الرقم الأغلى لصفقات مانشستر يونايتد عبر التاريخ.

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