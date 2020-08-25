هيئة المنافذ العراقية ترد على فيديو سائقي الشاحنات

2020/08/25 | 11:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن مقطع فيديو عرض على إحدى القنوات الفضائية بشأن انتهاكات تحدث في منفذ زرباطية الحدودي...

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