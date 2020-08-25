العراق ومصر يبحثان اقامة مصانع سلاح مشتركة

2020/08/25 | 11:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

بحث وزير الدولة للإنتاج الحربى المصري محمد أحمد مرسي مع السفير أحمد نايف الدليمى سفير العراق بالقاهرة والوفد المرافق له، بمقر ديوان عام الوزارة، سبل التعاون فى مجالات التصنيع المشترك بين البلدين، فيما اشار الى ان بلاده تتطلع لاقامة المشروعات الصناعية الكبرى (الصناعات الدفاعية أو الصناعات المدنية) والتى تحقق طفرة صناعية وحضارية لكلا البلدين .

ونقلت صحيفة “الاهرام” عن المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي محمد عيد بكر قوله بأنه تم التأكيد خلال اللقاء على عمق العلاقات التى تجمع بين البلدين والتى تعزز من أهمية التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات العراقية الشقيقة فى مجالات التصنيع الحربي والمدنى”.

وأعرب مرسي خلال اللقاء عن أهمية توطيد الشراكة الإستراتيجية التى تحقق منفعة لكلا الجانبين، مؤكداً أن وزارة الإنتاج الحربي تسعى لتوظيف كافة الإمكانيات التصنيع ية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة لديها للمشاركة فى إعادة إعمار العراق من خلال المشاركة فى تنفيذ المشروعات الصناعية الكبرى (الصناعات الدفاعية أو الصناعات المدنية) والتى تحقق طفرة صناعية وحضارية لكلا البلدين .

ومن جانبه، هنأ السفير أحمد نايف الدليمى سفير العراق بالقاهرة مرسي لتوليه المنصب وأعرب عن تقديره للدور المبذول لوزارة الإنتاج الحربى للنهوض بالصناعة الحربية والمدنية، مؤكداً أن مصر بإمكانياتها ستكون عاملا رئيسيا ومهما فى المساهمة فى إعادة إعمار العراق فى المجالين العسكرى والمدنى.

وأعرب السفير عن حرص بلاده لفتح مجالات عديدة للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى فى إطار ما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية، بالإضافة إلى نجاحها المشهود فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، الأمر الذى يعزز من رغبته فى فتح آفاق للتعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.انتهى 25

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