مشروع سياحي في الانبار سيوفر 30 ألف فرصة عمل و16 ألف وحدة سكنية

2020/08/25 | 11:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادكشف قائممقام قضاء الحبانية في محافظة الأنبار علي داود ،الثلاثاء، عن قرب توقيع عقد سيوفر 30 ألف فرصة عمل ومدينة سياحية للعراقيين اجمع تضم مدنًا صناعية ورياضية وصحية وترفيهية وسكنية بنحو 14 ألف وحدة سكنية.

وقال داود، في تصريحات صحافية، إن " التصميم النهائي لمدينة الحبانية الجديدة الذي أعدته شركة تراك الكورية تمت المصادقة عليه"، مبينًا أن " اللجنة المشكلة اشترطت في العقد تشغيل العمالة العراقية، إذ ستوفر هذه المدينة فرص عمل تقدر بأكثر من 30 ألف فرصة".

رئيس شركة " تراك" الكورية، أكد بدوره إكمال شركته جميع الاستعدادات للبدء بتنفيذ مشروع مدينة الحبانية الجديدة.

ويجري إنشاء المدينة الجديدة، على مدى 11 عاما، موزعة بين 5 مراحل، بين واحدة وأخرى عام ونصف العام، إذ ستحتوي على مدن صناعية ورياضية وصحية وترفيهية وسكنية، وتتضمن المرحلة الأولى إكمال البنى التحتية التي تشمل الماء والكهرباء والطرق والمراكز الصحية والمدارس، وربط المدينة بطريق سريع ضمن الخط الدولي الرابط بين العاصمة بغداد وغرب العراق، إضافة الى بناء 14 ألف وحدة سكنية، قسم منها بناء واطئ الكلفة، وبناء مجمع صناعي بمشاركة مئات الشركات المحلية، الأمر الذي من شأنه توفير الآلاف من الفرص للفئات القادرة على العمل.

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