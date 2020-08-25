2020/08/25 | 11:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأكدت وزارة النفط، الثلاثاء، أن هناك خطة لاستكمال مصافي بيجي وإعادتها للعمل في العام 2023.

وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واع" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزارة النفط لديها خطة لاستكمال مصافي بيجي، وإعادتها للعمل العام 2023"، لافتاً إلى أن "خطة وزارة النفط تتضمن أيضاً الاستمرار في استكمال مصفى كربلاء".

وأوضح عبد الجبار أن "معمل الغاز في ميسان ما زال قيد التنفيذ من شركة صينية، فيما سيبدأ تنفيذ العمل بمعمل غاز الناصرية بعد أن تم حسم المشاكل حوله، فيما سينفذ معمل غاز البصرة في العام 2023".

وتابع أن "وزارة النفط لديها خطة لبناء ثلاثة أنابيب، وأن الوزارة قيد شراء المعدات طويلة الأمد حالياً بغية الوصول إلى طاقة تصديرية تصل إلى ستة ملايين برميل من النفط عبر تطوير حقول الإنتاج" لافتاً إلى أن "سعر برميل النفط وصل اليوم إلى 45 دولاراً، وأن هناك زيادة تدريجية بسيطة بأسعار النفط".

يذكر أن وزير النفط إحسان عبد الجبار، أكد في تصريح سابق، بأن العراق لن يشهد غازاً محترقاً في العام 2025، فيما أشار إلى إمكانية الاستغناء عن استيراد البنزين بنهاية العام 2023.

وقال إن "80% من مشاريع الغاز في طريقها إلى الإنجاز، ما عدا مشروع أرطاوي في محافظة البصرة، لكونه من المشاريع العملاقة في مجال استثمار الغاز".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة النفط تطلق خطة لاستكمال مصافي بيجي وإعادتها للعمل) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة النفط تطلق خطة لاستكمال مصافي بيجي وإعادتها للعمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).