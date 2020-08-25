المنافذ الحدودية توضح بشأن مقطع فيديو دخول الشاحنات في زرباطية

2020/08/25 | 11:57 - المصدر: NRT عربية

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منفذ زرباطية في واسط

فوتو: ارشيف

منذ 3 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

اصدرت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، توضيحا بشأن مقطع فيديو بثته إحدى القنوات الفضائية يظهر دخول الشاحنات من البوابة الجانبية في منفذ زرباطية.

وذكرت الهيئة في بيان، اليوم، 25 آب 2020، ان "إحدى القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي عرضت مقطع فيديو مضمونه لقاءات مع بعض سائقي الشاحنات في منفذ زرباطية الحدودي يشكون من خلاله عدم التزام المنفذ الحدودي بسياقات إدخال الشاحنات حسب الأسبقية وان هنالك مبالغ تدفع لدخولها خارج الضوابط".

وأضاف البيان أن "ما تم عرضه في مقطع الفيديو لا أساس له من المصداقية، وأن ما تحدثوا به عن دخول شاحنات من بوابة أخرى جاءت لأسباب احترازية ووقائية ليتم تحميلها بمادة (الكلور) وهي من المواد شديدة الخطورة، وأن ارتفاع درجات الحرارة سيكون أثرها كارثيا على تلك المادة، ولمنع تكرار ما حدث قبل أيام من احتراق بعض الشاحنات جراء ذلك".

وأوضح أن"البوابة الجانبية فتحت نزولا عند رغبتهم لتفادي الزحام، وما ينجم من مخاطر تلك المواد، وأن طلبهم بغلق الباب الجانبي سيعرضنا للمخاطر المحدقة، والزحام سيعود من جديد، ما يخلق خطورة واضحة لا يحمد عقباها".

واشارت الهيئة إلى أن"عملها يستند على الإجراءات الوقائية الصحيحة للتعامل مع طبيعة المواد المحملة لضمان سلامة المواطنين من التعرض لمخاطرها وإعطاء كل ذي حق حقه وفق الضوابط والتعليمات".

ر.إ

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