تشديد الإجراءات الصحية وتقليل عدد المشاركين في القمة الثلاثية

2020/08/25 | 11:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكدت مصادر دبلوماسية تشديد الإجراءات الاحترازية الصحية في قمة تجمع قادة الأردن ومصر والعراق التي ستعقد في العاصمة عمان اليوم الثلاثاء.ويحضر القمة الملك الأردني عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي يشارك في مثل هذا اللقاء لأول مرة.وكانت نتائج فحص وزير الاتصالات أركان شهاب الشيباني، الذي وصل عمان الجمعة الماضيو للتحضير للزيارة، قد أظهرت إصابته بفيروس كورونا لدى وصوله، وهو ما دفع لاتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية وتقليل عدد المشاركين في الاجتماعات من وفود الدول الثلاث.وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد غادر صباح اليوم الى العاصمة الأردنية عمّان للمشاركة في اجتماعات القمة الثلاثية، وسيجمع اللقاء بالملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي.وستركز القمة الثلاثية على ملفات التعاون الاقتصادي والشراكة بين الدول الثلاث، فضلاً عن بحث تعزيز الجوانب الاستثمارية والتجارية.كما ستتطرق القمة الى بحث الملفات الإقليمية وكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.عمار المسعودي شارك إذا أردت

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