رياح قوية مثيرة للغبار في هذه المحافظة خلال الساعات المقبلة

2020/08/25 | 11:58 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} تشير التوقعات الجوية الى ان حالة الطقس في مناطق محافظة البصرة ستشهد رياحاً قوية مثيرة للغبار.





وذكر المتنبئ الجوي صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك "متوقع خلال الساعات القادمة نشاط في الرياح الشمالية تتجاوز هباتها اكثر من 60 km ساعة مثيرة للغبار خصوصا على مناطق شمال غرب البصرة والمناطق المكشوفة".

عمار المسعودي

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