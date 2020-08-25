اليوم.. الشرطة يخوض أولى مبارياته في معسكر القاهرة

2020/08/25 | 11:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..يخوض فريق الكرة بنادي الشرطة، اليوم الثلاثاء، أولى مبارياته الودية خلال معسكره في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال عضو الهيئة الإدارية للنادي تحسين الياسري في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “نادي الشرطة سيخوض اليوم أولى مبارياته الودية امام فريق النجوم المصري”.

وأوضح ان “المعسكر يسير وفق ما مخطط له، حيث تم التركيز بشكل كبير على اللياقة البدنية تحت اشراف مدرب اللياقة الاسباني غونزالو رودريغز”.

يذكر ان معسكر الشرطة يستمر حتى الثلاثين من شهر آب الجاري.



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