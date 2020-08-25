2020/08/25 | 12:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:أسماء ياسين باستخدام نموذج جامعة أكسفورد لتقدير معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ، يتوقع أن يسجل الاقتصاد العراقي انكماشا حادا بنسبة 12%؜ خلال عام 2020 ، وهو معدل انكماش أعلى...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقعات بانكماش الاقتصاد العراقي) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقعات بانكماش الاقتصاد العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).