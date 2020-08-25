السُلطوية على الطريقة البارزانية !

2020/08/25 | 12:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:مير عقراوي [ القبيلة والدولة ] : من أهم ما قرأته وعجبني حول إشكالية القبيلة – العشيرة والدولة وسلبياتها الخطيرة على شكل النظام الصالح والعادل وعائق كبير في تطبيق مباديء...أكمل القراءة ←

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