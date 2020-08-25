وزارة الهجرة توزع أكثر من (21) إلف حصة اغاثية بين النازحين في السليمانية

2020/08/25 | 12:02 - المصدر: وزارة الهجرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزعت وزارة الهجرة و المهجرين (21,120) حصة من المساعدات الاغاثية بين الأسر النازحة في الاقضية و النواحي و المخيمات بمحافظة السليمانية ، تضمن التوزيع ( سلات غذائية و اخرى صحية و مفروشات ارضية .

وذكر مدير فرع الوزارة في محافظة السليمانية چيا حسين ان " كادر الفرع وزع (3,800) حصة من المساعدات الاغاثية بين الاسر النازحة في قضاء كلار و وزع (1,800) حصة اغاثية بين النازحين في قضاء رزگاري ، كما و وزع كادر الفرع (1,104) حصة اغاثية بين النازحين في قضاء رانية ، فضلا عن توزيع (974) حصة اغاثية بين النازحين في قضاء حلبچة فيما وزعت (748) حصة للنازحين في قضاء سيد سادق ‏و توزيع (1,884) حصة اغاثية بين النازحين في ناحية عربت ".

وفي السياق نفسه اضاف حسين ان " كادر الفرع وزع للنازحين القاطنين في مخيم أيسيان (6,810) حصة اغاثية و للنازحين القاطنين في مخيم ئاشتى (4) الاف حصة اغاثية ، مشيرا الى ان التوزيع شمل النازحين داخل المخيمات و خارجها " .

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