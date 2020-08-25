2020/08/25 | 12:04 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبدل الشّاب اللبناني ريان داوود السؤال التّقليدي "هل تقبلين الزواج بي؟" بـ" هل تعيدين بناء المستقبل معي؟" ، وهي طريقة جديدة ومبتكرة ليطلب يد حبيبته لوتشيانا طويل للزواج.

فبعدما خسر منزله وعمله بالإنفجار الّذي هزّ العاصمة بيروت، قرّر ريان أن يعبّر عن حبّه للوتشيانا بجملةٍ تتلاءم مع أوضاع البلاد الحالية فكتب على ملصق ضخم :" هل تعيدين بناء المستقبل معي؟"وقد انتشرت صور عرض الزواج بشكلٍ كبير على مواقع التواصل الإجتماعي، وعبرّ روّاد الإنترنت عن إعجابهم بالثنائي.



ففي الوقت الّذي تسيطر أجواء الدّمار والموت على لبنان، من الرائع أن ينتصر الحب رغم الصعوبات.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أغرب عرض زواج على الاطلاق... ماذا طلب العريس من حبيبته؟) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أغرب عرض زواج على الاطلاق... ماذا طلب العريس من حبيبته؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).