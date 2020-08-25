قمة أردنية عراقية مصرية اليوم.. والكاظمي إلى عمّان

2020/08/25 | 12:04 - المصدر: العربية

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آخر تحديث: الثلاثاء 6 محرم 1442 هـ - 25 أغسطس 2020 KSA 11:26 - GMT 08:26 تارخ النشر: الثلاثاء 6 محرم 1442 هـ - 25 أغسطس 2020 KSA 10:49 - GMT 07:49

المصدر: دبي - العربية.نت

من المقرر أن تنعقد، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الأردنية عمّان، قمة ثلاثية تجمع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.وغادر الكاظمي إلى عمّان للمشاركة في اجتماعات القمة الثلاثية، العراقية المصرية الأردنية.

كما ستركز القمة على ملفات التعاون الاقتصادي والشراكة بين الدول الثلاث، فضلاً عن بحث تعزيز الجوانب الاستثمارية والتجارية.إلى ذلك ستتطرق إلى بحث الملفات الإقليمية وكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.إصابة وزير الاتصالات العراقي بكورونايذكر أن مصادر أردنية وعراقية كانت أكدت، الاثنين، انعقاد القمة بين قادة الأردن ومصر والعراق، الثلاثاء، في ظل إجراءات صحية مشددة، بعد إصابة وزير الاتصالات العراقي بفيروس كورونا إثر وصوله إلى عمّان تحضيراً للقاء.ونقلت صحيفة "الرأي" الأردنية الحكومية في خبر عاجل عن مصدر رسمي، أن القمة الثلاثية ستعقد الثلاثاء.من جانبه، قال أحمد ملال طلال، المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء العراقي، لوكالة فرانس برس، إن "القمة ستعقد الثلاثاء لكن حجم الوفود ومواعيد الاجتماعات ستكون محدودة كإجراء احترازي".

وزير الاتصالات العراقي أركان شهاب الشيباني

وأوضح وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "بترا" أن "نتائج فحص وزير الاتصالات العراقي أركان شهاب الشيباني بفيروس كورونا والتي أجريت له في الأردن إيجابية"، لدى وصوله في زيارة رسمية لعمّان، الجمعة.



ويخضع الوزير الشيباني والوفد المرافق له لحجر صحي.كما أضاف العضايلة أن ثبوت إصابة الوزير العراقي "تطلب تنفيذ الإجراءات الطبية المعمول بها حماية لصحة ضيف الأردن خلال تواجده في المملكة ضمن زيارة عمل رسمية".اجتماعات مماثلةيشار إلى أن الشيباني كان وصل إلى عمّان للمشاركة الثلاثاء في القمة المخصصة لبحث شؤون التجارة والاتصالات والنفط، وتجمع ليوم واحد بين العاهل الأردني والرئيس المصري ورئيس الوزراء العراقي الذي يشارك فيها لأول مرة.وعقد الأردن ومصر والعراق اجتماعات مماثلة خلال العامين الماضيين، ركزت على البنى التحتية والتنسيق المشترك لمحاربة التنظيمات المتطرفة.

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