اللامي : آلية اختيار أعضاء المحكمة الاتحادية سبب عدم تشريع قانونها

2020/08/25 | 12:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اكدت نقيب المحامين العراقيين السابقة احلام اللامي ان آلية اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا تقف عائقا مهما امام تشريع قانونهابرلمانيا .وقالت اللامي في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الثلاثاء ، ان اختيار الرئيس والاعضاء كان يتم عن طريق مجلس القضاء الاعلى الى ان صدر قرار المحكمة الاتحادية الذي الغى هذه المادة […]

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