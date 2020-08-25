ساعات مستوحاة من عالم السيارات ستخطف انفاسك

2020/08/25 | 12:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اسم الساعات لطالما ارتبط بالسيارات، فهناك علاقة غريبة تجمع ما بين هذين العالمين الذي يبدو أنه من الصعب تفريقهما، ولكن بما أن كل الساعات ليست بالروعة نفسها، اخترنا لك أجمل ساعات مستوحاة من السيارات لتمتع نظرك.

Breitling Bentley Continental GT Dark Sapphire Edition:

لا تخفى شراكة بنتلي وبريتلينج على أحد، فهذه الشراكة دامت لأكثر من 17 عاما، ولكن اذا كان لا بد من اختيار ساعة واحدة لنصفها بالأروع، سنختار Breitling Bentley Continental GT Dark Sapphire Edition المستوحاة من بنتلي كونتينانتال جي تي الصادرة عام 2018، وأجمل ما فيها السوار الذي يحمل سواد الياقوت الذي اشتهر بها هيكل الجي تي.

Hublot MP-05 LaFerrari Sapphire:

سعرها يوازي سعر سيارة فيراري، هي ساعة خارقة تستحق أن يقال عنها أنها من الأروع، مستوحاة من سيارة لافيراري التي يصعب عدم الوقوع في غرامها.



الساعة لا تشبه أي ساعة على الإطلاق تماما كفيراري الهجينة التي اختلفت كثيرا عن منافساتها.



والمقصود من شكل هيكلها نقل صورة محرك لافيراري تحديدا، مع زيادة الفخامة عليه باضافة الأحجار الكريمة.

Zenith El Primero Range Rover Special Edition:

أكثر ما أعجبنا في هذه الساعة أنه بينما تستوحي الساعات تصاميمها من السيارات الرياضية، قررت زينيت القاء الضوء على احدى أقوى سيارات الأس يو في.



إن القالب الأسود بالكامل والميناء المصقول يضفيان على الكرونوغراف الضخم الذي يبلغ قطره 42 مم يمنح الساعة مظهرًا صلبًا، تماما كسيارات رانج روفر.

Autodromo Ford GT Owners Edition Chronograph:

تماما كما وضعت شروطا لشراء سيارتها الخارقة، هناك شرط لشراء هذه الساعة ذات الإصدار الخاص من فورد، وهو شراء سيارة فورد جي تي، الشرط سهل أليس كذلك؟؟

الساعة مستوحاة من مرايا سيارة فورد جي تي ومقودها، وأظن أن الصورة كافية لوصف روعتها.

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