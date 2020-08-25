التكنولوجيا والسعي للغريب ستنيمك بين القروش!

2020/08/25 | 12:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رعب وذهول وترقب هكذا ستعيش تجربة سفرك عندما تحجز في الفندق الذي سأخبرك عنه.



هنا لا مكان سوى لارتفاع الأدرينالين، لأنك ستقابل القروش وجها لوجه!

اير بي ان بي تحت المياه!

لست تشاهد فيلم رعب، فأنت بالفعل ستعيش التجربة، ففي باريس يمكنك استئجار غرفة شفافة بعمق 10 امتار تحت المياه وسط سمك القرش.



اي انك ستكون في غرفة، او شبه غواصة، داخل حوض ضخم يحتوي على 3 مليون ليتر من المياه المسكونة من قبل 35 سمكة القرش، ولا يفصلك عن هذه الأسماك سوى لوح من الزجاج!!

أين يقع الفندق المرعب؟

ان أردت أن تعيش هذه التجربة الخطيرة، ما عليك سوى التوجه الى باريس، مدينة الشمس، فهذه الغرفة الغريبة من نوعها مبنية داخل Aquarium de Paris الذي يقع امام برج ايفل.

فما المميز بمشاهدة برج ايفل ما دام بامكانك مشاهدة القروش، اليس كذلك؟؟

شروط عليك اتباعها:

ولكي تعيش التجربة من دون أن تعرض حياتك للخطر، لا بد من أن تتبع بعض الشروط بينما تستمتع ببقائك في هذا الفندق:

ممنوع اتخاذ الصور في الليل، فالضوء يثير غضب القروش (وانت بالطبع لن تود اغاظتهم!!).

ممنوع السباحة في الليل

ابق رأسك ورجليك داخل الغرفة….



طوال الوقت!

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