محافظ كربلاء يعقد اجتماعاً لبحث الاستعدادات الجارية لزيارة عاشوراء بحضور قائد الشرطة

2020/08/25 | 12:13 - المصدر: وكالة نينا

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كربلاء / نينا / ترأس محافظ كربلاء المقدسة المهندس نصيف الخطابي اجتماعاً لمناقشة الخطة الخدمية الخاصة بزيارة العاشر من محرم الحرام بحضور نائب المحافظ الثاني وقائد عمليات كربلاء اللواء الركن علي الهاشمي و قائد شرطة كربلاء اللواء أحمد علي زويني ورؤساء الوحدات الإدارية وممثلين عن الامانتين العامتين للعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية وهيئة المواكب الحسينية .وبحث الاجتماع سبل تطبيق التوجيهات الصحية والوقائية خلال إقامة الشعائر الحسينية بغية الحفاظ على صحة وسلامة الجميع .



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