الصحة : شمول جميع المواطنين بلقاح الانفلونزا الموسمية

2020/08/25 | 12:13 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت وزارة الصحة عن البدء بشمول جميع المواطنين بلقاح الانفلونزا الموسمية.وقال عضو خلية الازمة في الرصافة الدكتور عباس عويد الحسيني، في تصريح صحفي ان : الهدف من هذه الحملة هو التقليل من مضاعفاتها والحد من انتشار عدواها، معلنا : خطة لاستيعاب المصابين بفيروس كورونا وتعزيز السعة السريرية وتهيئة المستلزمات الطبية والملاكات الصحية لمواجهة احتمال حصول موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد، منتصف تشرين الأول المقبل.وعزا ارتفاع اعداد الاصابات بكوفيد 19 مؤخرا الى سببين أساسيين، أولهما عدم التزام المواطنين بتعليمات وزارة الصحة، وارتفاع الفحوصات التشخيصية الى 25 الف فحص يوميا.واكد الحسيني انه : مع استمرار المعركة مع الفيروس القاتل الذي تتغير جيناته وسلوكه بين فترة واخرى، فأن البلاد ما زالت في الموجة الأولى وفي قمة تفشي الوباء.وتابع : ان الموجة الثانية التي ستبدأ في منتصف شهر تشرين الاول المقبل وتنتهي اواخر تشرين الثاني، ستتزامن مع انتشار الانفلونزا الخريفية، لذا ستكون هناك مشكلة مزدوجة مع وجود الفيروس، وتستعد الوزارة لشمول جميع المواطنين بلقاح الانفلونزا الموسمية لتقليل مضاعفاتها وانتشار عدوى الوباء بينهم./انتهى3

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