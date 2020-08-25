الكاظمي يتوجه للعاصمة الاردنية للمشاركة بالقمة الثلاثية/موسع

2020/08/25 | 12:13 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ توجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى العاصمة الاردنية عمان للمشاركة بالقمة الثلاثية العراقية الاردنية المصرية التي ستعقد في وقت لاحق اليوم.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ان , اللقاء سيجمع الكاظمي مع الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية وعبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ".واضاف البيان :"ان القمة الثلاثية ستركز على ملفات التعاون الاقتصادي والشراكة بين الدول الثلاث، فضلاً عن بحث تعزيز الجوانب الاستثمارية والتجارية".وتابع:" ان القمة ستتطرق ايضا الى بحث الملفات الإقليمية وكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة"./انتهى2

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