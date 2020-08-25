الانواء الجوية : الطقس مشمس مع ارتفاع في درجات الحرارة

2020/08/25 | 12:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا مشمسا بارتفاع في درجات الحرارة.وذكر بيان للهيئة تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الثلاثاء ، ان : طقس المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون يوم غد الاربعاء مشمسا والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم .وفي المنطقة […]

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