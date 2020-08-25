2020/08/25 | 12:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون، كاطع الركابي، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الائتلاف نوري المالكي ورئيس كتلة الفتح هادي العامري اجريا حوارات لتشكيل ائتلاف يخوضان فيها الانتخابات البرلمانية المبكرة.وقال الركابي، إن “الحوارات والمشاورات بين زعيم ائتلاف دولة القانون، ورئيس كتلة الفتح هادي العامري وكتل سياسية أخرى متواصلة دون توقف تحضيرا لتشكيل […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص حوارات بين العامري والمالكي لتشكيل ائتلاف يخوضان فيه الانتخابات المبكرة المركز الخبري الوطني.

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