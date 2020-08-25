2020/08/25 | 12:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أكدت وزارة النفط، الثلاثاء، أن هناك خطة لاستكمال مصافي بيجي وإعادتها للعمل في العام 2023.وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار في تصريح، أوردته الوكالة الرسمية، إن وزارة النفط لديها خطة لاستكمال مصافي بيجي، وإعادتها للعمل العام 2023″، لافتاً إلى أن “خطة وزارة النفط تتضمن أيضاً الاستمرار في استكمال مصفى كربلاء”.وأوضح […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط تكشف خطة لاستكمال مصافي بيجي وإعادتها للعمل المركز الخبري الوطني.

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