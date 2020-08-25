عضو بالأزمة النيابية يحدد آلية واحدة للسيطرة على كورونا وإمكانية تطبيق ’’مناعة القطيع’’

2020/08/25 | 12:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

حدد عضو خلية الأزمة النيابية، فالح الزيادي، الثلاثاء (25 آب 2020)، آلية واحدة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا، بعد تخطي الإصابات الـ 4 آلاف، فيما تحدث عن ’’مناعة القطيع’’.

وقال الزيادي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ليس هناك أي مؤشرات لانتهاء فيروس كورونا، في الوقت الحاضر، رغم إعلان روسيا إنتاج لقاح ضد الوباء، إلا أن منظمة الصحة العالمية لم تصادق عليه لغاية الآن".

وأضاف، أن "تطبيق الارشادات الصادرة عن وزارة الصحة تعتبر الطريق الأمثل لتخفيف حدة الإصابات ومنع انتشار كورونا أكثر وأكثر في عموم العراق".

وتابع الزيادي، أنه "لا يمكن اللجوء إلى مناعة القطيع، إلا في حال تسجيل الإصابات في 50% من سكان العراق، أي ما يُقدر بـ20 مليون نسمة"، مبيناً أن "البلاد لن تصل إلى هذه المرحلة".

ولفت إلى أن "فيروس كورونا وباء خطير ومميت، لكن سبل الوقاية منه سهلة وليست مستحيلة وتعتمد بالاساس على وعي المواطن"، داعياً إلى "استخدام سبل الوقاية والتباعد المجتمعي التي من الممكن ان تصبح ثقافة مجتمعية".

واعلنت وزارة الصحة العراقية ، امس الاثنين، تسجيل 91 وفاة و 3644 اصابة جديدة بفيروس كورونا في ارتفاع جديد بعدد الاصابات والوفيات بعد تسجيلها امس 75 وفاة و 3291 اصابة بالوباء.

وبموجب موقف اليوم بلغ عدد الاصابات الكلي 207985 الاف اصابة والوفيات 6519 ومجموع المتعافين من المرض 150389.

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