الحلبوسي يبحث مع وزير الداخلية تطورات الوضع الأمني في البلاد

2020/08/25 | 12:43 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع وزير الداخلية عثمان الغانمي تطورات الوضع الأمني في البلاد.وأكد الحلبوسي / حسب بيان لمكتبه تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه/ خلال اللقاء أهمية الحفاظ على الأمن الداخلي للبلاد، وتوفير الحماية لجميع المواطنين، وضرورة تعزيز الجهد الاستخباري، والعمل الجاد لملاحقة الخارجين عن القانون، وبذل جهود أكبر للحدِّ من حوادث الاغتيالات، وإعادة الأمن والاستقرار وسيادة القانون./انتهى3

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