نائبة تكشف عن إصابة اغلب أعضاء البرلمان بجائحة كورونا

2020/08/25 | 12:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..كشفت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت , الاثنين, عن اصابة اغلب أعضاء مجلس النواب بجائحة كورونا ولايمكن لرئاسة المجلس دعوة الأعضاء لجلسة , مطالبة حسم تعديل قانون الانتخابات عبر اللجنة القانونية لكونها تمثل كافة الكتل السياسية .وقالت جودت في تصريح لـ / المعلومة / , انه ” من خلال متابعتي لاعضاء مجلس النواب تاكدلي بان اغلب الأعضاء مصابين بجائحة كورونا”.وأوضحت، أن “رئاسة مجلس النواب لديها الإحصاء الدقيق بعدد المصابين وانها سوف لن تتمكن من توجيه دعوة لعقد جلسة وان دعت فان النصاب القانوني سوف لن يتحقق ” .وأضافت ان ” تعديل قانون الانتخابات وحتى تعديل قانون المحكمة الاتحادية بالإمكان حسمه داخل اللجنة القانونية لكونها تمثل كافة الكتل السياسية ” .



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