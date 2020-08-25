إيران: نوفر نصف كهرباء العراق .. الطريق مفتوح أمام السعودية

2020/08/25 | 12:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد وزير الطاقة الايراني رضا أردكانيان، الثلاثاء، أن بلاده تغطي نصف استهلاك الكهرباء في العراق حاليا، عبر عمليات بيع الغاز وتصدير الكهرباء.



وأوضح "اردكانيان" في مؤتمر صحافي، (25 أب 2020)، أن "أي بلد يتصور بامكانه تصدير الكهرباء للعراق فهذا امر قابل للتصديق، حيث إنه يعاني من اضرار الحرب وهجمات المجموعات التكفيرية وبات يواجه مشاكل في تأمين الطاقة الكهربائية".

وأشار إلى أن "15 ألف ميغاواط كهرباء مشغلة في الشبكة العامة بالعراق من أصل 25 الف ميغاواط مركبة، وهذا العجز الملحوظ يؤهل أي بلد مجاور المساعدة بهذا المجال".

ورداً على استفسار إمكانية توريد السعودية الكهرباء للعراق، أوضح الوزير أن "ايران عبر تصدير الكهرباء والغاز توفر نحو نصف الاستهلاك المحلي لهذا البلد وأن الطريق مفتوح أمام الآخرين بهذا المجال".

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