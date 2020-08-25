قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيا من الضفة

2020/08/25 | 12:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الثلاثاء، 15 مواطنًا فلسطينيا من بيت لحم والخليل وطولكرم بالضفة الغربية المحتلة.وقالت مصادر فلسطينية إن قوات العدو داهمت بلدة السموع جنوبا، واعتقلت شابا، بعد تفتيش منزل ذويه.وفي بيت لحم، اعتقلت قوات العدو ثلاثة شبان، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.يشار الى أن قوات العدو صعدت في الفترة الأخيرة من حملة اعتقالاتها في مناطق مختلفة من محافظة بيت لحم، إضافة الى استدعاء عدد آخر.فيما جرى اعتقال أ سير محرر من منزله في بلدة سلواد برام اللهكما اعتقلت قوات العدو ثلاثة مواطنين فلسطينيين من مناطق متفرقة في مدينة طولكرم.



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