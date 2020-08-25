نائب كردي لـ(واخ): الإقليم يعاني القتل والإرهاب الحكومي وعلى الكاظمي ان يكون رئيسا لكل العراق

2020/08/25 | 12:51 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ خاص

دعا النائب عن كتلة التغيير النيابية غالب محمد ،” رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ان يكون رئيسا لكل العراق وليس لـ15 محافظة فقط وتجاهل المحافظات الثلاث في الإقليم التي تعاني من القتل والإرهاب الحكومي وسرقة ثروات البلد”.

وقال محمد في تصريح لـ“خبر برس” ، ان” ممثلي الشعب في الإقليم احتجاجا على الاعتداء الذي طال المتظاهرين ناشدوا ممثل الأمم المتحدة في العراق ورفعنا كتاب رسمي ولكن حتى الان لم يأتي الجواب وارسلنا نسخة الى حقوق الانسان في البرلمان وبعض السفارات الموجودة في بغداد “، مستغربا ” ان” الحكومة الاتحادية لم تنطق بكلمة واحدة عن تظاهرات الإقليم”.

وأشار الى ان” الحكومة الاتحادية تتفق في كل مرة مع الأحزاب الفاسدة في الإقليم ولا يتعاملون مع الأحزاب المعارضة وهي لتغطية الفساد فيما بينهم ، مبينا ان” هناك أحزاب حكومية في بغداد متفقة مع الأحزاب الحاكمة في الإقليم لتغطية فسادهم في الإقليم والعراق “.

وطالب النائب عن كتلة التغيير النيابية ” الحكومة الاتحادية التكلم وعدم السكوت عن الاعتداء الذي يطال المواطن الكردي ، لان المواطن في الإقليم هو نفسه في البصرة وهناك معاناة مشتركة بينهم ، مشيرا الى ان” هناك تظاهرات خرجت في البصرة وكذلك في نفس الوقت خرجت تظاهرات في زاخو ودهوك ، موضحا ان” زاخو من الاقضية التي لديها إيرادات كبيرة وكذلك البصرة هي مصدر إيرادات العراق “.

ودعا محمد ” رئيس الوزراء ان يكون رئيسا لكل العراق وليس لـ15 محافظة فقط وتجاهل المحافظات الثلاث في الإقليم التي تعاني من القتل والإرهاب الحكومي وسرقة ثروات البلد”.

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