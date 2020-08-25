2020/08/25 | 12:56 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرصدمت الأوساط العراقية، بحادثة لا تخرج عن السياق العراقي اليومي، إلا أن ما يضفي الغرابة عليها، أنها مورست في دولة أوروبية، عندما حاول أحد العراقيين المهاجرين أن "يكَاوم عشائريًا" أستاذه في أحد معاهد هولندا.

روى أحد أساتذة المعاهد الهولندية المتخصصة باللحام حادثة حصلت بينه وبين طالب عراقي هدده عشائريًا في هولندا

وأظهر مقطع فيديو رصده "ألترا عراق"، عراقيًا يعمل أستاذًا في أحد المعاهد الهولندية، المتخصصة باللحام، وهو يروي حادثة حصلت بينه وبين طالب عراقي هاجر إلى هولندا ووفرت له الحكومة الهولندية فرصة للدراسة فيها، فاختار دراسة اللحام.

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بين فقدان الشرعية واستثمار الهوية

ويبيّن الأستاذ الذي نشر الفيديو، وهو يتحدث عن قوانين الدراسة العملية هناك، حيث أنه من المفترض على الطالب بعد إتمام الحصة الدراسية العملية بالتدرب على اللحام، أن يقوم بتنظيف مكانه.

وأشار إلى أنه "بعد أن طلب من الطالب العراقي أن ينظف مكانه، رفض الطالب ذلك قائلًا إنه "ابن عشيرة وأن التنظيف للنساء فقط".

وتابع الأستاذ أنه "حاول أن يفهم الطالب بأن القوانين تختلف في هذه الدولة وعليه أن ينظف المكان، وإلا سيمنعه من الاستمرار في الدراسة"، قبل أن يقوم الطالب بتهديد الأستاذ مطالبًا بمعرفة "عشيرته"، الأمر الذي دفع الأستاذ إلى إقامة دعوى لدى الشرطة على خلفية التهديد.

وأكد أن "الطالب ما زال محتجزًا، فيما لا يزال يتعرض لتهديدات إلكترونية من عشيرة الطالب المتواجدة في إحدى المحافظات العراقية".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو بـ"استغراب"، منتقدين استمرار بعض العراقيين بالتعامل وفق السلوكيات التي لا تصلح إلا بالعراق لغياب القانون، ومحاولة تطبيقها في الخارج.

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