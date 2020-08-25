رئيس الوزراء يصل عمان

2020/08/25 | 12:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى العاصمة الاردنية عمّان للمشاركة في القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية.

وسيجمع اللقاء الكاظمي بالملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وستركز القمة الثلاثية على ملفات التعاون الاقتصادي والشراكة بين الدول الثلاث، فضلاً عن بحث تعزيز الجوانب الاستثمارية والتجارية.

كما ستتطرق القمة الى بحث الملفات الإقليمية وكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

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