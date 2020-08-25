أسعار النفط تشهد تباينا مع استمرار خفض الإنتاج الأميركي

2020/08/25 | 12:59 - المصدر: NRT عربية

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حفارات نفطية

فوتو: ارشيف

منذ 24 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

شهدت أسعار النفط، الثلاثاء، تباينا بعد توقف جزء كبير من الإنتاج على ساحل الولايات المتحدة على خليج المكسيك بسبب الاعصارين المداريين، في مقابل ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في آسيا وأوروبا.

وارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة، صباح اليوم، 25 آب 2020، 14 سنتا إلى 45,27 دولارا للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أربعة سنتات إلى 42,58 دولارا للبرميل.

وأوضح ستيفن إينس كبير خبراء الأسواق العالمية في "أكسي كورب"، انه "كان لزيادة عدد الحفارات الأميركية الأسبوع الماضي وتباين البيانات الخاصة بإصابات كورونا تأثير سلبي محدود على النفط الأسبوع الجاري، يرجع الفضل في ذلك إلى تعطل محتمل جراء إعصارين منفصلين يتجهان لمنطقة الساحل الأميركي على الخليج".

وخفضت شركات الطاقة الإنتاج في المصافي على ساحل خليج المكسيك في الولايات المتحدة بعد إغلاق 82 بالمئة من إنتاج النفط الخام البحري في المنطقة إذ يهدد الهبوب النادر لاعصارين على مناطق رئيسية لإنتاج النفط بالولايات المتحدة بهطول أمطار غزيرة لعدة أيام ورياح قوية هذا الأسبوع.

وأوقف منتجون إنتاجا نفطيا يتجاوز 1,5 مليون برميل يوميا على ساحل خليج المكسيك يمثل نحو 14 بالمئة من إجمالي الإنتاج الأميركي.

وبحسب استطلاع لـ"رويترز" فأنه من المرجح أن تكون مخزونات الخام الأميركية انخفضت للأسبوع الخامس على التوالي بينما نزلت مخزونات المنتجات المكررة أيضا الأسبوع الماضي.

ر.إ

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