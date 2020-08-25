ما مدى احتمال وجود حضارات ذكية فضائية خارج الأرض - جواد بشارة

2020/08/25 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بشارة ما مدى احتمالية وجود الحياة الفضائية؟بقلم هيلويس شابوي Héloïse Chapuis 08/14/2020 "ما هو احتمال وجود حياة خارج كوكب الأرض؟".



عندما يطرح هذا السؤال على مقياس مجرتنا درب التبانة، تخرج لنا نتيجة تقريبية بأن هناك ...



36 حضارة ذكية.



ولكن من أين يأتي هذا الرقم؟ما هو احتمال وجود حياة خارج كوكب الأرض؟ "يسأل داميان ترويون Damien Troyon على صفحة مجلة العلم والمستقبل Science et Avenir هل نحن ......





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