الكاظمي يصل الى العاصمة الاردنية عمان

2020/08/25 | 13:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى العاصمة الاردنية عمّان للمشاركة في القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية.





وذكر بيان رسمي، أن "اللقاء سيجمع الكاظمي بالملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية".

وتابع: "وستركز القمة الثلاثية على ملفات التعاون الاقتصادي والشراكة بين الدول الثلاث، فضلاً عن بحث تعزيز الجوانب الاستثمارية والتجارية، كما ستتطرق القمة الى بحث الملفات الإقليمية وكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

محمد المرسومي

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