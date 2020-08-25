وفاة أمريكية علقت داخل سيارة زوجها في درجة حرارة 90 مئوية

2020/08/25 | 13:00 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} توفيت سيدة أمريكية بعد أن علقت داخل سيارة زوجها في درجة حرارة وصلت إلى 90 مئوية ولم تتمكن من الخروج، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وحسب الصحيفة، فارقت كلارا باولينو، 56 عاما الحياة بعد أن احتجزت داخل سيارة الشرطة ذات الدفع الرباعي الخاصة بزوجها أريستيدس باولينو، الذي يعمل شرطيا في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية منذ 25 عاما.

فقد دخلت كلارا للمقعد الخلفي لسيارة الشرطة الخاصة لإحضار شيء ما في حين لم يتم الكشف عن سبب وجودها داخل السيارة حتى الآن، ولم تستطع الخروج بسبب طريقة قفل الأبواب التي لا يتم فتحها سوى من خارج السيارة.

ولسوء الحظ لم يكن بحوزة كلارا في هذا الوقت هاتفها المحمول لطلب النجدة ولم تستطع الوصول للكرسي الأمامي والضغط على بوق الإنذار بسبب وجود حاجز الأمان بين الجزء الأمامي والجزء الخلفي من السيارة.

وعثر زوجها على جثة كلارا داخل السيارة في تمام الساعة الـ 5:30 مساء أي بعد مرور 4 ساعات ونصف الساعة على احتجازها داخل السيارة، في حين يواصل مكتب شرطة ميامي التحقيقات ويؤكد أن وفاة كلارا جاءت جراء الحادث الذي تعرضت له وأنهم قد عثروا على بصمات أصابعها داخل السيارة في كل مكان وأفاد مصدر للشرطة بأن كلارا كانت تعاني من بضع مشكلات طبية من الممكن أن تكون ساهمت أيضا في وفاتها.

محمد المرسومي

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