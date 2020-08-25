2020/08/25 | 13:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخيري الوطني –هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة ..السوداني يعلن صدور امر من القضاء بايقاف تجديد عقود تراخيص شركات الهاتف النقال المركز الخبري الوطني.

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