السفير السعودي يعود إلى العراق

2020/08/25 | 13:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الثلاثاء، عن تلقي وزيرها فؤاد حسين تهنئة من السفير السعودي عبد العزيز الشمري بمناسبة تسنُّمه منصبه وزيراً للخارجيّة وذلك في أول نشاط للسفير الذي غاب عن الأنظار منذ أيلول العام الماضي.وذكر بيان للوزارة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “عبد العزيز الشمريّ سفير المملكة العربيّة السعوديّة قدم التهنئة إلى الوزير بمناسبة تسنُّمه منصبه وزيراً للخارجيّة”.وأضاف البيان أنه “جرى في اللقاء تبادل وجهات النظر حول العلاقات العراقيّة-السعوديّة، وسُبُل تفعيلها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين”.



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