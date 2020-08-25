2020/08/25 | 13:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلن المستشفى البيطري في محافظة ذي قار عن المباشرة بالحملة المجانية لتلقيح المواشي من الحمى القلاعية .وقال بيان صادر عن المستشفى البيطري تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” الفرق البيطرية في مستوصفات اقضية ونواحي المحافظة التابعة الى المستشفى البيطري ، باشرت بالحملة المجانية لتلقيح المواشي ضد مرض الحمى القلاعية “.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حملة مجانية في ذي قار لتلقيح المواشي من الحمى القلاعية first appeared on وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حملة مجانية في ذي قار لتلقيح المواشي من الحمى القلاعية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حملة مجانية في ذي قار لتلقيح المواشي من الحمى القلاعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).