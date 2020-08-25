مراقبون اقتصاديون يرجحون تحسن الاقتصاد العراقي بعد تنوع مصادر الاستيراد

2020/08/25 | 13:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح مراقبون اقتصاديون تحسن الاقتصاد العراقي بعد تنوع مصادر الاستيراد.

واكد المراقبون ان انفتاح العراق على دول عدة، سيحسن من جودة البضائع الداخلة اليه، مما يجعل تلك الدول المصدر الى التنافس فيما بينها لتوريد أفضل ما لديها الى العراق.

المصادر ذاتها اشارت الى ان دخول الأردن ومصر على السوق العراقية، سينعش التبادل التجاري سيما في مجال الطاقة الكهربائية والذي مضى عليه أكثر من سبعة عشر عاما من دون تحسن.

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