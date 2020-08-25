حقوق الانسان توثق اصابة ستة نازحين في مخيمات عامرية الفلوجة

2020/08/25 | 13:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وثقت مفوضية حقوق الانسان، إصابة ستة نازحين في مخيمات عامرية الفلوجة وتحذر من كارثة انسانية وصحية في المخيمات.

وقال عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي في بيان ان “فرق رصد المفوضية ومن خلال زيارتها إلى مخيمات النزوح في عامريه الفلوجة وثقت اصابة (٦) نازحين بفايروس كورونا”.

واضاف الغراوي ان “المسحات التي اخذتها دائرة صحة الانبار / قطاع الفارس العربي وبالتعاون مع منظمة داري الانسانية لعدد من النازحين والتي بلغت ( ٢٠) مسحة لمشتبه بهم أظهرت اصابة (٦) نازحين اثنان من النساء واربعة رجال”.

وبين ان “منظمة IOM ومنظمة داري قاموا بتعفير المخيم وتوزيع المستلزمات الوقائية على النازحين ورافقت عملية التوزيع حملة توعية من قبل الفريق المنفذ للحد من انتشار الفيروس”.

واضاف الغراوي ان “المفوضية تطلق نداء انساني موجه للحكومة والمجتمع الدولي بالإسراع بإعادة النازحين الى مناطقهم وتامين متطلبات احتياجاتهم الانسانية وهواننا نحذر من حصول كارثة صحية في المخيمات بسبب انتشار الفايروس فيها”.

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