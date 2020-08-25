الاستثمار النيابية: الاتفاقية الصينية المخرج الوحيد لإنقاذ العراق اقتصاديا

2020/08/25 | 13:40 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية, الاثنين, أن الحكومة الحالية لا تبالي بتنفيذ الاتفاقية الصينية رغم انها المخرج الوحيد لإنقاذ البلاد اقتصاديا, مبينة ان الحكومة مازالت غير واضحة المعالم بالجانب الاقتصادي والاستثماري لغاية الان.وقالت عضو اللجنة النائب ندى شاكر في تصريح لـ / المعلومة / , ان “تنفيذ الاتفاقية الصينية مازالت المخرج الوحيد لإنقاذ البلاد في مجال تنشيط الحركة الاقتصادية لكونها تشمل كافة القطاعات خاصة قطاع البنى التحتية”.وأضافت شاكر، ان “الحكومة وبعد مرور اكثر من ثلاثة اشهر لم تفصح موقفها إزاء الاتفاقية وانها غير مهتمة”, مطالبة الحكومة بـ”تفعيل الاتفاقية على الفور خاصة وانها مكتملة جميع الجوانب وان الأموال الخاصة بها قد ودعت في الصندوق الخاص للاتفاقية ” .وأشارت إلى أن “الاتفاقية تعد الان المخرج الوحيد لتطوير القطاعات الاقتصادية فضلا عن انها ستوفر مئات الالاف من فرص العمل ونحن بحاجة ماسه لها”.



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